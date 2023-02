V Črnomlju v turizmu stavijo na oživitev mestnega središča s prenovljenim gradom

Črnomelj, 19. februarja - V Črnomlju želijo oživiti mestno središče in tamkajšnji prenovljeni srednjeveški grad urediti kot središče in osrednjo točko mestne in belokranjske regijske turistične ponudbe. Do zdaj so prenovili grajski atrij in klet ter uredili nove javne sanitarije. V nadaljevanju prenovitvenih del se bodo lotili še južnega in zahodnega grajskega trakta.