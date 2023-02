Sindikat Tuš: Uprava Engrotuša se ne drži stavkovnega dogovora

Celje, 17. februarja - Uprava trgovca Engrotuš ne izvaja stavkovnega dogovora s sindikatom, doseženega decembra lani, so danes sporočili iz Sindikata Tuš. Vodstvo je enostransko spremenilo pravilnik o plačah in ukinilo dodatke za odgovornost, obdelavo mesa, opravljanje inventur ter dodatek na podlagi napredovanja na delovnem mestu v obliki osebne ocene, so pojasnili.