Več o odločitvi ustavnega sodišča glede novele zakona o RTVS bo znano v ponedeljek

Ljubljana, 17. februarja - Več o odločitvi ustavnega sodišča glede novele zakona o Radioteleviziji Slovenije bo znano v ponedeljek, so za STA pojasnili na ustavnem sodišču. Pobudo za oceno ustavnosti novele s predlogom za začasno zadržanje so sicer ustavni sodniki znova obravnavali na četrtkovi seji, a še ni znano, ali so tudi že odločili oziroma kako.