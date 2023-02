Prodaja na drobno na Otoku januarja presenetljivo okrevala

London, 17. februarja - Obseg prodaje na drobno se je v Veliki Britaniji januarja v primerjavi z decembrom okrepil za 0,5 odstotka, kar je presenetilo analitike, ki so pričakovali rahel padec. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so glavni razlogi popusti v fizičnih in spletnih trgovinah, znižale pa so se tudi cene goriv. Decembra je prodaja upadla za 1,2 odstotka.