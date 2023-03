Mlekarna Celeia pričakuje rast prihodkov in dobička

Arja vas, 5. marca - Mlekarna Celeia načrtuje, da bo letos prihodke, ki so lani znašali 67,5 milijona evrov, povečala za 16,5 odstotka. Pričakujejo tudi dobiček, ki je bil leta 2022 minimalen. Glede letošnje odkupne cene mleka so navedli, da trendi trenutno kažejo na zniževanje odkupne cene mleka, so za STA povedali v Mlekarni Celeia.