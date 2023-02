Slovenske železnice s tremi novimi nadzorniki

Ljubljana, 17. februarja - SDH se je v vlogi edinega družbenika Slovenskih železnic v torek seznanil z odstopoma dveh članov nadzornega sveta družbe, Aleksandra Mervarja in Borisa Markočiča, in z mesta nadzornika odpoklical Francija Matoza. V nadzorni svet je imenoval Marka Babiča, Vinka Filipiča in Hildo Pipan. Štiriletni mandat so nastopili v sredo.