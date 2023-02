Vreme: Na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod razmeroma sončno

Ljubljana, 17. februarja - Danes bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno, drugod bo razmeroma sončno. Čez dan bo marsikje pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v severni Sloveniji malo pod 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na vzhodu do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. V ponedeljek se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje. Vremenske fronte se pomikajo proti vzhodu severno od Alp. Od zahoda doteka k nam razmeroma topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in jutri bo ob severnem Jadranu in v Furlaniji Julijski krajini pretežno oblačno, v krajih vzhodno in severno od nas pa deloma jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Biovreme: Danes vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V soboto bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.