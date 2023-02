Policisti preiskali več kaznivih dejanj goljufij 45-letne osumljenke

Ljubljana, 17. februarja - Policisti so uspešno preiskali več kaznivih dejanj goljufij in s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku privedli 45-letno osumljenko, doma z območja Trebnjega. Vse, ki jih je osumljenka ogoljufala ali bi lahko o njej posredovali uporabne podatke za kazenski postopek, policisti s policijske postaje Trebnje prosijo, da jim to čim prej sporočijo.