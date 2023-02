Celjska mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije z dvema novima projektoma

Celje, 18. februarja - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo celjski mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije sofinanciralo izvedbo dveh novih projektov, s katerimi bodo študenti pridobili več praktičnih izkušenj. Gre za projekta En avto manj v družini oz. podjetju in Razvoj kompetenc mladih v dejavnosti turizma za uspešen vstop na trg dela.