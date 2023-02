Tožba proti Fox News zaradi zavestnega širjenja lažnih novic o prirejenih volitvah v ZDA

New York, 17. februarja - Odvetniki družbe Dominion, ki je izdelala glasovalne stroje za predsedniške volitve v ZDA leta 2020, so v odškodninski tožbi proti konservativni televiziji Fox News predstavili dokaze, da so voditelji te televizije širili laži Donalda Trumpa o ukradenih volitvah, čeprav so vedeli, da so trditve lažne, za kamerami pa so se iz tega norčevali.