Maribor, 16. februarja - V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Mariboru bodo igrali košarkarji Helios Suns in Cedevite Olimpije. Domžalčani so v polfinalu premagali Terme Olimia s 87:82, Ljubljančani pa so bili boljši od Gorenjske gradbene družbe Šenčur z 90:69.