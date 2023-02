Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Tuje tiskovne agencije so danes pisale o zmagi slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja na že drugi etapi na dirki po Andaluziji. Pisale so tudi o tem, da so slovenski policisti v mednarodni akciji aretirali 13 državljanov Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo, da so pretihotapili vsaj 212 migrantov.