Strokovni svet RS za šport sprejel letni program športa za leto 2023

Ljubljana, 16. februarja - Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na današnji seji dal pozitivno mnenje k letnemu programu športa za leto 2023, ki je vreden 33,4 milijona evrov. Letni program športa na državni ravni določa programe in področja športa, ki jih v koledarskem letu sofinancira država, so danes sporočili z Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.