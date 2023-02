Klakočar Zupančič: Slovenija si je in si bo prizadevala za članstvo Severne Makedonije v EU

Ljubljana, 16. februarja - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes v Ljubljani sprejela predsednika sobranja Severne Makedonije Talata Xhaferija in izrazila podporo Slovenije članstvu Severne Makedonije v EU. Kot je dejala, je pomembno, da države, ki si delijo vrednote in del zgodovine, združijo moči in v okviru EU postanejo pomemben igralec na mednarodnem parketu.