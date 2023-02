Na evropskih borzah dva nova rekorda

London/Frankfurt/Pariz, 16. februarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so današnje trgovanje končali z rastjo. Osrednji indeks londonske borze FTSE 100 je zaključil nad 8000 točkami in dosegel nov rekord. Čez dan je rekordno vrednost dosegel tudi osrednji indeks borze v Parizu CAC 40, a se je ta do konca trgovanja znižala. Nafta se je podražila, evro pa se je rahlo pocenil.