Boe v Oberhofu še petič zlat, Fak in Klemenčič sedma

Oberhof, 16. februarja - Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu v petem nastopu osvojil še peto zlato kolajno. V tekmi mešanih parov sta z Marte Olsbu Roeiseland ugnala Avstrijca Davida Komatza in Liso Hauser za slabih 14 sekund ter Italijana Tommassa Giacomela in Liso Vittozzi za 51. Polona Klemenčič in Jakov Fak sta bila sedma.