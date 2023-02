Večer o selitvi dela ministrstva za digitalno preobrazbo v Maribor (17. 2.)

Maribor, 16. februarja - Matija Stepišnik v komentarju Ministrica iz Maribora piše o selitvi dela ministrstva za digitalno preobrazbo v Maribor. Sprašuje se, kako velik izziv bo to za ministrico Emilijo Stojmenovo Duh in poudarja, da so razvojna delovna mesta za Maribor nadvse dobrodošla, zato bo pomembno, da ta del ministrstva ne postane uradniška izpostava.