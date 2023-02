Japonsko-ameriška umetnica Yoko Ono praznuje 90 let

Tokio, 18. februarja - Yoko Ono praznuje 90 let. Japonsko-ameriška ustvarjalka je vdova pevca skupine The Beatles Johna Lennona, a je še veliko več: uspešna umetnica in glasbenica, ki se tudi pri svojih 90 letih še vedno zavzeto bori za svetovni mir, piše nemška tiskovna agencija dpa.