Finska podaljšala obratovanje najstarejše nuklearke

Helsinki, 18. februarja - Finska vlada je ta teden podaljšala obratovanje najstarejše jedrske elektrarne v državi, ki bo tako lahko obratovala do leta 2050 oziroma 23 let dlje od prvotne časovnice. Elektrarna bo s tem lahko v uporabi do svojega 70. leta starosti. Razlog je tudi v novih zamudah pri vzpostavljanju novega reaktorja druge finske nuklearke.