Državni volilni komisiji Slovenije in Hrvaške podpisali sporazum o sodelovanju

Bled, 16. februarja - Državna volilna komisija Slovenije in državna volilna komisija Hrvaške sta v okviru delovnega obiska hrvaške delegacije pri nas izmenjali izkušnje na področju organizacije in izvedbe volitev. Podpisali sta tudi sporazum o sodelovanju, s katerim sta se zavezali k izmenjavi izkušenj in sodelovanju pri projektih, povezanih z izvedbo volitev.