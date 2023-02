Petra Bezjak Cirman za zdaj ostaja v. d. direktorice Ukoma

Ljubljana, 16. februarja - Vlada je v. d. direktorici urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petri Bezjak Cirman podaljšala mandat, saj natečajni postopki za izbiro direktorja še niso zaključeni. Bezjak Cirman je ponovno imenovana za čas do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, a največ za šest mesecev oziroma do 16. avgusta, so sporočili po seji.