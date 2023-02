Ministrstvo objavilo nov razpis za direktorja Akosa

Ljubljana, 16. februarja - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je danes objavilo nov javni razpis za direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), potem ko je prejšnjega le nekaj dni po objavi umaknilo. Rok za prijavo je deset dni, to je do 27. februarja. Agencijo trenutno kot v. d. vodi Tanja Muha.