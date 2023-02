Vreme: Ponoči bo delno jasno

Ljubljana, 16. februarja - Občasno bo zmerno, predvsem na zahodu tudi pretežno oblačno. Jutranje megle bo malo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Primorskem od 1 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih. Marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Še bo razmeroma toplo za ta čas. V nedeljo bo pretežno oblačno, ponekod bo proti večeru že možen rahel dež.

Vremenska slika: Nad jugozahodno, srednjo in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje se iznad Britanskega otočja in Skandinavije ob severozahodnih višinskih vetrovih bližajo srednji Evropi. K nam s šibkim zahodnikom doteka razmeroma topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, več oblačnosti bo na območju severnega Jadrana. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih vzhodno in severno od nas pa precej jasno. Ponekod bo pihal jugozahodnik.