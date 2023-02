Slovenski osnovnošolci dosegli Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu

Ljubljana, 16. februarja - Več kot 20.000 slovenskih osnovnošolcev druge in tretje triade iz skoraj 200 šol je danes sodelovalo na vseslovenskem spletnem kvizu o varni rabi interneta. Na vsa vprašanja je odgovorilo 15.225 udeležencev, ki so tako dosegli Guinnessov rekord za največji spletni kviz na svetu, sta sporočila organizatorja A1 Slovenija in zavod Varni internet.