Janja Garnbret in Luka Potočar najuspešnejša plezalca leta 2022

Ljubljana, 16. februarja - Najboljše v letu 2022 so danes razglasili na Planinski zvezi Slovenije. Med športnimi plezalci sta to Janja Garnbret in Luka Potočar. med alpinisti Anja Petek in Luka Stražar, naj turna smučarja Karmen Klančnik Pobežin in Luka Kovačič, ledna plezalka pa Maja Šuštar Habjan. Nagrada za življenjsko delo v alpinizmu je v rokah Mojstranških veveric.