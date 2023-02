Od danes popolna zapora začetnega odseka Ižanske ceste

Ljubljana, 17. februarja - Zaradi gradnje javne kanalizacije bo Ižanska cesta na odseku med Hladnikovo cesto in Gruberjevim nabrežjem od danes do konca leta zaprta za ves promet. Odsek bodo zaprli po jutranji prometni konici. Obvoz za osebna vozila bo mogoč po Jurčkovi cesti in Galjevici ter po Hladnikovi, Opekarski in Janežičevi cesti.