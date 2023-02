Rusija izgnala štiri avstrijske diplomate

Moskva, 16. februarja - Ruske oblasti so danes sporočile, da bodo iz države izgnale štiri avstrijske diplomate v odziv na izgon štirih ruskih diplomatov z Dunaja v začetku meseca. O tem so že obvestile avstrijskega veleposlanika v Moskvi. Avstrijski diplomati bodo Rusijo morali zapustiti do 23. februarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.