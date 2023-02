Ministrica Šinko: Kmečke ženske pomemben del slovenskega podeželja

Ljutomer, 16. februarja - Okrog 180 pomurskih kmetic se je danes zbralo na tradicionalnem, že 27. srečanju, ki je bilo tokrat v Mali Nedelji. Nagovorila jih je tudi kmetijska ministrica Irena Šinko in poudarila, da so kmečke žene in dekleta zelo pomemben del slovenskega podeželja. Med nosilci kmetijskih gospodarstev je sicer 29 odstotkov žensk.