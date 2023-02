Izidi ženskega veleslaloma na SP v Meribelu

* Izidi: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 2:07,13 1:02,54 1:04,59 2. Federica Brignone (Ita) 2:07,25 +0,12 1:02,85 1:04,40 3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:07,35 +0,22 1:03,25 1:04,10 4. Lara Gut-Behrami (Švi) 2:07,44 +0,31 1:03,18 1:04,26 5. Marta Bassino (Ita) 2:07,93 +0,80 1:04,00 1:03,93 6. Mina Fürst Holtmann (Nor) 2:08,05 +0,92 1:03,36 1:04,69 7. Petra Vlhova (Slk) 2:08,06 +0,93 1:03,54 1:04,52 8. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:08,39 +1,26 1:04,04 1:04,35 9. Coralie Frasse Sombet (Fra) 2:08,45 +1,32 1:03,78 1:04,67 10. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) 2:08,52 +1,39 1:03,53 1:04,99 ... 25. Ana Bucik (Slo) 2:10,16 +3,03 1:03,93 1:06,23 27. Neja Dvornik (Slo) 2:10,38 +3,25 1:04,66 1:05,72 ...