Predlog novel zakona o maturi predvideva možnost opravljanja mature v dveh delih

Ljubljana, 16. februarja - Predlog novele zakona o maturi, ki je v javni razpravi do 1. marca, predvideva, da lahko kandidat maturo opravlja v dveh delih, če ima za to utemeljene razloge in ustrezna dokazila. Pri vpisu v nadaljnje izobraževanje pa se lahko upošteva, da je maturo opravil v spomladanskem roku. Novela uvaja tudi elektronski vpogled v ocene mature.