Na donatorski konferenci za izobraževanje otrok obljubili 826 milijonov dolarjev

Ženeva, 16. februarja - Na današnji prvi donatorski konferenci, namenjeni spodbujanju izobraževanja otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah, so se države in drugi donatorji v Ženevi zavezali, da bodo v naslednjih štirih letih posebnemu skladu ZN namenili 826 milijonov dolarjev. ZN sicer ocenjujejo, da je izobraževanje onemogočeno 222 milijonom otrok.