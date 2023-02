Evropski parlament podprl vojaško podporo Ukrajini

Strasbourg, 16. februarja - Evropski poslanci so v danes sprejeti resoluciji ob prvi obletnici ruske vojne proti Ukrajini odločno obsodili agresijo Moskve in ponovili svojo neomajno solidarnost s prebivalci in vodstvom Ukrajine. Potrdili so podporo zagotavljanju vojaške pomoči Ukrajini, dokler bo to potrebno, so sporočili iz Strasbourga.