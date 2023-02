Štrukelj: Vztrajali bomo pri sklenitvi stavkovnega sporazuma z vsemi sredstvi

Ljubljana, 16. februarja - Odpoved torkovih pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma s Svizom brez jasnih argumentov in razlogov po mnenju Branimirja Štruklja kaže na podcenjujoč odnos vlade do izobraževanja. Sindikat se bo v petek udeležil sestanka, na katerega jih vabi vladna stran, a bo vztrajal pri sklenitvi sporazuma z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo.