Zaradi požara v stanovanjski hiši umrl 89-letnik

Kamnik, 16. februarja - V torek je v naselju Gabrovnica v kamniški občini zagorela stanovanjska hiša, v kateri je bila prisotna oseba, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla, so sporočili s PU Ljubljana. Po poročanju medijev je umrl 89-letni moški. Do požara je prišlo v kuhinji, vzroka pa policisti z ogledom kraja niso mogli ugotoviti, so danes pojasnili za STA.