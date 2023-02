Slovenija med vodilnimi na področju elektroporacije

pripravila Sanja Gornjec

Ljubljana, 17. februarja - Danes in v soboto na Bledu poteka prvi slovenski kongres elektroporacije, ki bo udeležencem ponudil najnovejše raziskave in usmeritve za nadaljnje delo na tem področju. Slovenija je namreč v raziskavah in aplikativnih rešitvah elektroporacije med vodilnimi v svetu. Eden teh dosežkov je elektrokemoterapija, pristop za lokalno zdravljenje raka.