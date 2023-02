Poklicni gasilci na shodu v Ljubljani glasno izrazili nezadovoljstvo zaradi nizkih plač

Ljubljana, 16. februarja - Poklicni gasilci so v prestolnici na shodu izrazili nezadovoljstvo s svojim položajem. Oblečeni v uniforme in opremljenimi z dimnimi baklami so se najprej zbrali na Trgu republike pred parlamentarno stavbo, od koder so se podali pred poslopje vlade. Tam so z nagovori, pokanjem in trobljami vladi sporočili, da so zaradi svojega položaja jezni.