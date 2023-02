Ljubljana, 16. februarja - Na Ljubljanski borzi so dopoldne vlagatelji največ zanimanja pokazali za delnice Cinkarne in Triglava. Dražijo se vse pomembnejše delnice, razen delnic Luke in Telekoma, ki drsita navzdol, in delnic Save Re, ki so obstale na mestu. Indeks SBI TOP je pol odstotka nad gladino.