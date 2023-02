Decembra novo rekordno število delovno aktivnih

Ljubljana, 16. februarja - V Sloveniji je bilo decembra lani 935.344 delovno aktivnih oseb. To je 0,4 odstotka več kot novembra in dva odstotka več kot konec leta 2021 ter nova rekordna vrednost, odkar na statističnem uradu spremljajo te podatke. Razmere na trgu dela so zaenkrat še razmeroma ugodne, je povedal Martin Bajželj iz Statističnega urada RS.