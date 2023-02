V Ukrajini novi ruski raketni napadi

Kijev/Moskva, 16. februarja - Rusija je v sredo zvečer z raketami in droni izvedla nove obsežne napade, v katerih je bila ubita najmanj ena oseba, več zgradb pa je bilo poškodovanih, so danes sporočile ukrajinske sile. Ob tem so dodale, da jim je uspelo sestreliti 18 od 36 izstreljenih ruskih raket, poroča francoska tiskovna agencija AFP.