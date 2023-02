Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 16. februarja - Tečaji na osrednjih evropskih borzah se v začetnem delu današnjega trgovanja gibljejo nad izhodišči. Zagon vlagateljem so dali podatki o zniževanju inflacije v Veliki Britaniji in ZDA. Ti jim namreč dajejo upanje, da bosta britanska in ameriška centralna banka kmalu zaključili s svojo politiko zviševanja obrestnih mer.