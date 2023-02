V Lenartu zaključujejo projekt gradnje kanalizacijskega sistema

Lenart, 19. februarja - V Lenartu zaključujejo velik projekt gradnje kanalizacijskega sistema, skupaj vreden skoraj šest milijonov evrov. Naložbo so financirali s pomočjo državnega in evropskega denarja, zato od Evropskega sklada za regionalni razvoj do sredine letošnjega leta pričakujejo poplačilo v višini skoraj 4,5 milijona evrov.