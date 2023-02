Ljubljana, 16. februarja - Na okrogli mizi na konferenci Kluba županov in svetnikov NSi ob 18. uri v Kulturnem domu Polzela bodo predsednik DS Marko Lotrič, sekretarka DS Monika Kirbiš Rojs, predsednik NSi Matej Tonin in župan Velike Polane Damijan Jaklin, ne bo pa ministra za kohezijo Aleksandra Jevška in Jasmine Vidmar iz Skupnosti občin Slovenije, so sporočili NSi.