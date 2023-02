V Velenju prijeli preprodajalca kokaina

Velenje, 16. februarja - Policisti so prejšnji teden po opravljeni hišni preiskavi zaradi suma, da je preprodajal kokain, prijeli 33-letnega moškega iz Velenja. Pri njem so našli 29 zavitkov kokaina, pripravljenega za prodajo. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Celje.