Ustanovili odbor za spremljanje evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 2021-2027

Ljubljana, 16. februarja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarsko in prehrano Irena Šinko je v sredo vodila ustanovno sejo odbora za spremljanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027. Skladu je za to obdobje namenjenih skupno 6,1 milijarde evrov, od tega za Slovenijo 34 milijonov evrov.