Rangerji do šeste zaporedne zmage

Vancouver, 16. februarja - Hokejisti New York Rangers so v severnoameriški ligi NHL gostovali v olimpijskem Vancouvru, kjer so po dveh golih Artemija Panarina in Mike Zibanejada s 6:4 premagali domače Canucks. To je bila za rangerje že šesta zmaga v nizu, na osmi zaporedni tekmi pa so osvojili vsaj točko.