City premagal Arsenal in mu prevzel vodstvo

London, 15. februarja - V angleški nogometni ligi je bila v Londonu na sporedu zaostala tekma 12. kroga med Arsenalom in Manchester Cityjem. Derbi vodilnih ekip so s 3:1 dobili gosti, ki so se s topničarji zdaj točkovno izenačili na lestvici, zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih pa jih na prvem mestu tudi prehiteli. Ima pa Arsenal še vedno tekmo manj.