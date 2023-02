Newyorške borze trgovanje zaključile z rastjo

New York, 15. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo, potem ko so podatki o trgovini na drobno v ZDA pokazali na hitro rast prodaje v januarju. Vlagatelji so pričakovali 1,7-odstotno rast, ki pa je bila nato triodstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.