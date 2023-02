Občinske javne stavbe v Ljubljani statično sanirane

Ljubljana, 18. februarja - Vse občinske javne stavbe v Ljubljani so statično sanirane in imajo protipotresno zaščito za najvišjo magnitudo potresa, je po rušilnem potresu v Turčiji in Siriji pred dnevi zatrdil ljubljanski župan Zoran Janković. Ob tem je dejal, da bodo Evropski komisiji spet poslali pismo s pozivom, naj sredstva nameni tudi za statično sanacijo stavb.