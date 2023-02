Mariborski Kulturni inkubator z raznolikimi vsebinami na stičišču umetnosti in tehnologije

Maribor, 16. februarja - V Mariboru je pred letom dni zaživel prenovljeni Kulturni inkubator na Koroški cesti 18, ki z razširjenimi prostori prinaša razsežnejše interdisciplinarne, digitalne in medgeneracijske vsebine. V njem so razstave, delavnice, izobraževanja in druge dejavnosti na stičišču umetnosti, znanosti in tehnologije za različne generacije.