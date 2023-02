Zelenski: Razmere v Bahmutu so najtežje na ozemlju Ukrajine

Kijev, 15. februarja - Razmere v mestu Bahmut v regiji Doneck in njegovi okolici so najtežje med vsemi kraji na ozemlju Ukrajine, je danes opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kljub temu pa je zatrdil, da ukrajinske sile še vedno nadzirajo mesto in uspešno zadržujejo napredovanje ruskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.